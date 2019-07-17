Ереван, 17 июля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Обыск в рабочем кабинете судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна проведен в рамках уголовного дела по факту совершения служебного подлога. Об этом Aysor. am сообщил сам судья.

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Судья Давид Григорян «Уголовное дело, в рамках которого проведен обыск, никак не связан с уголовным делом против Роберта Кочаряна. Это другое дело. Могу сказать, что дело возбуждено по факту совершения служебного подлога»

Он заявил, что пока не имеет какого-либо статуса в рамках уголовного дела.

На вопрос, может ли обыск быть связан с его решением об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста, Давид Григорян ответил: «Думаю, всем ясно».

Ранее Специальная следственная служба Армении провела обыск в рабочем кабинете судьи Давида Григоряна.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян «Обыск проведен в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая судья Давид Григорян принял решение удовлетворить ходатайство действующего и бывшего президентов Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении экс-президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста. После этого кассационный суд отменил решение Давида Григоряна и вновь отправил Кочаряна под арест.