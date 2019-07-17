Киев, 17 июля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. На Украине радостно сообщают, что, как и планировалось ранее, российский Газпром резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС) — на 25%, из-за остановки на ремонт двух ниток обходного газопровода «Северный поток».

Artemka Главный офис «Укртрансгаза»

Соответствующую информацию сегодня, 17 июля, обнародовала компания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным источника, по состоянию на утро 17 июля заявка на транзит в межгосударственной точке газоизмерительной станции «Ужгород» составляет 300,2 млн кубометров в сутки. Таким образом, подчеркивают в Киеве, словацкое направление загрузится на 99%.

«При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму «Северного потока — 2» и условного «Северного потока — 3», вместе взятых», — сказано в сообщении «Укртрансгаза».

ИА REGNUM напоминает, что накануне «Нафтогаз Украины» в достаточно глумливой форме заявил, что компания готова к резкому увеличению заявки на транзит российского газа в Европу.