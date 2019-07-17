Москва, 17 июля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В подписных листах за выдвижение на выборах кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва были использованы 344 подписи ранее умерших людей. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Глава МГИК уточнил, что подписи «мёртвых душ» использовались для сбора голосов по 12 кандидатам.

В частности, за Любовь Соболь было отдано четыре таких голоса, за Геннадия Гудкова — пять и Дмитрия Гудкова — два. «Рекорд» установил кандидат в депутаты Александр Загородних — у него 174 такие подписи.

«Также в подписных листах кандидатов проставлялись подписи с недействительными паспортными данными — несуществующие избиратели, «призраки», — добавил Горбунов.

Таких кандидатов было 13, в общей сложности за них отдано 9794 подписи. Из них у Ильи Яшина — 185 голосов, Любови Соболь — 268, Сергея Митрохина — 114, Геннадия Гудкова — 1051. Лидер — Андрей Бабушкин, у него 2845 таких голосов.

В число нарушений входят голоса одних и тех же избирателей, проставленные за разных кандидатов, что подтвердила экспертиза графологов, и сбор подписей избирателей, проживающих в других избирательных округах, не обладающих активным избирательным правом.