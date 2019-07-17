Архангельск, 17 июля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. В августе в центре Архангельска будет установлен новый памятник. Гранитный монумент, посвященный детям войны, привезут из Москвы.

ИА REGNUM Памятник жителям военного Архангельска

Место под установку монумента местные власти выбрали проходное — на перекрестке Троицкого проспекта и улицы Карла Маркса. Здесь, на небольшой площадке у популярного продовольственного магазина, и появится новый объект.

Arhcity.ru Так будет выглядеть памятник Детям войны, который установят в Архангельске

Сама идея установить еще один монумент скорби в центре города и внешний вид памятника вызвали вопросы у горожан еще на стадии согласовании его установки в прошлом году. Новость о подготовке участка под установку памятника вызвала вторую волну негодования горожан.

Пользователи соцсетей, в частности, пишут:

«Скоро весь Архангельск превратят в кладбище! Набережная уже мемориал!»

«Надо помогать Всем Детям: и войны и сейчас — нашим детишкам! И не показательно, а истинной помощью!»

«Место странное выбрали для такого памятника, я бы даже сказала «унизительное» — на оживленном перекрестке, между рекламных щитов, по соседству с разваливающимся цирком, продуктовыми магазинами, булочными, торговыми и спортивными центрами… Такому памятнику тишина нужна… Если уж быть, то не там».

«Памятники и память, далеко не всегда одно и тоже… А уж с памятниками у нас все отлично!»

Напомним, что инициатором установки памятника стало архангельское отделение Российского военно-исторического общества. Проект был выполнен московским скульптором Денисом Стритовичем.

В основу художественного образа памятника заложен визуальный образ пирса, по которому идут дети — мальчик-юнга и девочка, везущая сани с рыбой. Главная смысловая задача памятника — донести до горожан подвиг юных северян, сражавшихся и трудившихся во имя Победы над врагом в годы Великой Отечественной войны. На пилонах скульптуры будут размещены стихи поэтессы Валентины Салий.

Добавим, что в центре Архангельска уже есть несколько монументов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Последний из них — памятник жителям военного Архангельска — был установлен в 2015 году.