Санкт-Петербург, 17 июля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Марий Эл по итогам 2018 года увеличила внешнеторговый оборот с Белоруссией в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении это составило $75,2 млн, заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе выступления на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге, сообщили ИА REGNUM в марийском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Также республика увеличила экспорт товаров в Белоруссию за указанный период в 2,2 раза — до $69,5 млн. В структуре экспорта основную долю занимает продукция топливно-энергетического комплекса, оборудование и механические устройства, а также электрические машины.

Импорт из Белоруссии в 2018 году составил $5,7 млн, в основном это были оборудование и механические устройства, парфюмерные и косметические средства.

Марийское предприятие «Лен» в настоящее время прорабатывает вопрос сбыта своей продукции в Белоруссию. Компания занимается выращиванием льна-долгунца, объем посевных площадей составляет около 700 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, на предыдущем Форуме регионов, который состоялся в Могилеве, стороны заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

В рамках реализации указанного соглашения власти Марий Эл подготовили план мероприятий, который сейчас рассматривается белорусской стороной. В документ включены наиболее перспективные направления сотрудничества: экспорт-импорт продукции, реализация совместных инвестиционных проектов, содействие в организации бизнес-миссий и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, организация регулярных академических обменов между вузами Марий Эл и Белоруссии, стажировок студентов и преподавателей, сотрудничество в области культуры, туризма и спорта.