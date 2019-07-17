Национальный парк Катави, Танзания, 17 июля, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Полиция области Катави в Танзании задержала 56-летнего священника Боаза Йохане из церкви «Свободная церковь пятидесятников Танзании» (FPCT), подозреваемого в изнасиловании своей 17-летней дочери, передает газета Mtanzania.

gerrydincher Храм Пятидесятников

В интервью журналистам 16 июля начальник полиции области Катави Бенджамин Кузага заявил, что священник был задержан 15 июля в 10 часов утра по местному времени.

Кузага сообщил, священник проживал вместе с дочерью, которая училась в первом классе старшей школы в Кенсва. По версии следствия, изнасилования неоднократно совершались дома, в результате чего девушка забеременела.

Казунга рассказал, что информацию о происходящем предоставили соседи. Допросы задержанного продолжаются, добавил он.