Москва, 17 июля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил бывшему министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Урсуле фон дер Ляйен

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Путин отметил богатый опыт и серьёзный международный авторитет фон дер Ляйен и выразил уверенность, что они помогут Еврокомиссии работать конструктивно, а «также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнёрства между ЕС и Россией».

«Россия готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня», — подтвердил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Европейский парламент утвердил кандидатуру бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии. Ранее её кандидатура была поддержана главами государств и правительств стран Евросоюза на состоявшемся 2 июля саммите в Брюсселе.

На этом посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сменила Жан-Клода Юнкера, мандат которого истекает 31 октября 2019 года.