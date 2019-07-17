Москва, 17 июля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Пакет правительственных законопроектов о новых ставках акцизов на винные напитки, а также о поддержке отечественных виноделов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Винсент Ван Гог. Красные виноградники в Арле. 1888

Правительство предлагает унифицировать ставки акцизов на алкогольную продукцию, доля этилового спирта в которой выше 9%. Кроме того, законопроект также устанавливает единую ставку акциза на вина и игристые вина, как производимые внутри РФ, так и ввозимые из-за рубежа. Если закон будет принят, то с 2020 года ставка акциза на один литр тихого вина вырастет с 18 рублей до 31 рублей, а на один литр игристого вина — с 36 рублей до 40 рублей.

В связи с тем, что виноград и виноматериалы теперь будут считаться подакцизными товарами, правительство также предлагает ввести субсидии для производителей винограда и виноматериалов. Так, в частности, виноделы смогут возместить затраты и недополученные доходы, которые связаны с производством винограда и винодельческой продукции из винограда.