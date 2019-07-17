Калуга, 17 июля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Александр Ефремов выступил с инициативой создания в муниципалитетах Калужского региона экологических патрулей. Как сообщили 17 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного заксобрания, основными задачами экологического патруля должны стать улучшение экологической ситуации на территориях поселений, оперативная фиксация нарушений природоохранного законодательства и информирование контрольно-надзорных органов в сфере охраны окружающей среды о правонарушениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

В состав патруля предложили войти местным депутатам, активным гражданам и представителям администраций.

В Калужской области чаще всего факты экологических загрязнений фиксируются в четырех сельских поселениях Малоярославецкого района: поселке Детчино, деревне Шумятино, селе Недельное и в деревне Ерденево.

«Проблемы экологии вызваны в большей степени деятельностью предприятий и организаций, которые работают с нарушением законодательства, а также тем, что строительный мусор из Московского региона и от ряда садоводческих и дачных поселков выгружается в наши леса. Наша цель состоит в том, чтобы ни одно экологическое правонарушение не осталось незамеченным и безнаказанным. А для этого члены экологического патруля должны не только проводить регулярные рейды, но и постоянно контактировать с местными жителями, которые должны знать, куда обратиться, если стали свидетелями подобной ситуации», — сказал Александр Ефремов.

По словам врио главы администрации Малоярославецкого района Вячеслава Парфёнова, будет организовано взаимодействие экологического патруля с сотрудниками отдела внутренних дел и контрольно-надзорными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, о случаях транспортировки строительных отходов с территории Москвы и Московской области в ночное время с последующим сбросом на земли лесного фонда Калужской области сообщила на 15 июля на заседании регионального правительства министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина.