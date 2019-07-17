Сунжа, Ингушетия, 17 июля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Ингушетии пройдет проверка всех опекунских семей в городе Сунжа. Для этого создана специальная межведомственная комиссия по защите детей от насилия. Она проверит условия жизни несовершеннолетних, находящихся на попечении, а также соблюдение опекунами или попечителями прав детей, пишет «Интерфакс».

Фирс Журавлев. Мачеха (фрагмент). 1874

Всего будут проверены 86 семей, которые взяли опеку над несовершеннолетними. В состав комиссии вошли сотрудники городской администрации, депутаты городского совета Сунжи, представители управления образования и общественности, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД. Необходимость проверки условий содержания усыновленных или взятых на попечительство детей возникла после резонансного случая с избиением семилетней девочки Аиши А.

Семья, в которой она воспитывалась, проживала в городе Сунжа. Как сообщало ИА REGNUM, родная тетя по линии отца искалечила ребенка. Она находится под следствием. Как было установлено, девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке.

Напомним, 4 июля в больницу ингушского города Назрань был доставлен ребенок, на котором не было живого места от побоев и истязаний. Девочке в срочном порядке сделали операцию на руке, которой угрожала гангрена, после чего ее переправили в Москву, в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Состояние ребенка за последние дни благодаря усилиям врачей стабилизировалось. Однако избежать ампутации руки, по-видимому, не удастся.

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