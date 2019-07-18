Нью-Йорк, США, 18 июля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В сети появились первые кадры из грядущего четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти». Их опубликовало издание Entertainment Weekly 16 июля.

Цитата из м/с ««Рик и Морти»». Реж. Джастин Ройланд, Дэн Хармон. 2019. США Поле

На первом изображении ученый Рик проводит рукой по золотым колосьям, стоя в поле на другой планете. Герой выглядит довольным и спокойным, а за его спиной заходит солнце. На втором кадре Рик взволнован: его обступают инопланетные создания, похожие на роботизированных крокодилов.

Цитата из м/с ««Рик и Морти»». Реж. Джастин Ройланд, Дэн Хармон. 2019. США В окружении

Четвертый сезон мультсериала «Рик и Морти» выйдет в ноябре 2019 года. До этого производство сериала было приостановлено в 2017 году. При этом в 2018 году телеканал Cartoon Network заказал еще 70 дополнительных эпизодов шоу. Таким образом сериал может быть продлен на 7 сезонов, если формат проекта останется прежним — 10 серий, выпускаемых за один сезон.

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Сериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях ученого Рика, который занимается исследованием паранормальных и фантастических явлений, и его внука — школьника Морти. Первый эпизод был выпущен в 2013 году. Шоу было создано актером и аниматором Джастином Ройландом («Время приключений», «Гравити Фолз») и продюсером Дэном Хармоном («Сообщество»).