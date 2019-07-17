Киев, 17 июля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. В Донбассе практически не осталось «активного населения», заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука, сообщило 16 июля издание «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

"В основном там остаются или коллаборационисты, которые пошли на сотрудничество с «оккупационными» администрациями…, или представители 1-го и 2-го армейских корпусов (Народной милиции — ИА REGNUM ),… или пожилые люди, которым некуда деваться», — уверен чиновник.

Тука также раскритиковал слова Зеленского о том, что на восстановление Донбасса потребуется 10 млрд евро.

«Не знаю, откуда взялась такая цифра. Ведь нет никаких расчётов, которые бы указывали именно на такие суммы. Кто президенту «вдул в уши» такую цифру — не знаю», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тука предложил лишить пенсий всех, кто работал на предприятиях ДНР и ЛНР и не платил отчисления в пенсионный бюджет Украины.

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