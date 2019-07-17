Ереван, 17 июля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Губернатор Koтайкской области Армении Романос Петросян обратился в административный суд с требованием признать недействительным решение Совета старейшин общины Нор Гехи, принятое 4 года назад. Согласно этому решению ряд улиц общины названы именем бывшего главы общины Фронтика Тевосяна.

facebook.com/norgeghiofficial

Члены Совета старейшин общины нор Гехи решением от 24 марта 2015 года приняли решение переименовать 18 улиц общины в честь Фронтика Тевосяна.

Так, рядом с улицами имени Комитаса, Чаренца, Гранта Матевосяна, Арно Бабаджаняна, Туманяна и других известных лиц — появились улицы, носящие имя Фронтика Тевосяна.

Решение Совета старейшин о переименовании улиц на имя Тевосяна было принято единогласно — 11 голосами «за».

Фронтик Тевосян был главой общины Нор Гехи, начиная с 1985 года, и написал заявление об отставке после смены власти в Армении. Ходатайство губернатора Котайкской области поступило в суд 8 июля и было передано судье Артуру Цатуряну.