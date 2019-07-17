Калуга, 17 июля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В Калужской области намерены создать систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Нововведение будет осуществлено в рамках областного проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Как сообщает 17 июля корреспондент ИА REGNUM по информации министра труда и социальной защиты Калужской области Павла Коновалова, участие в реализации пилотного проекта позволит организовать поддержку семейного ухода и создать в регионе систему комплексной поддержки пожилых людей и инвалидов.

Admoblkaluga.ru В Калужской области намерены создать систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

Такая поддержка будет включать социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы помощников по уходу. Однако расширение сети государственных учреждений социального обслуживания не предусмотрено.

«Результатом внедрения системы долговременного ухода станет улучшение условий жизнедеятельности нуждающихся в нем граждан, повышение качества жизни неизлечимых больных с ограниченным сроком жизни за счет решения физических, психологических, духовных и социальных проблем», — считает калужский министр.

В настоящее время министерство труда и социальной защиты области приступило к разработке «дорожной карты» по созданию в регионе системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты аппарата уполномоченного по правам человека совместно с представителями регионального министерства здравоохранения, Росздравнадзора по Калужской области побывали в восьми государственных и шести муниципальных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Изучение положение дел на местах выявило существенные недостатки в части соблюдения прав проживающих.

Практически все учреждения нуждаются в капитальном, текущем или косметическом ремонте. Часть домов-интернатов не приспособлена к нуждам инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Государственные стационарные учреждения социального обслуживания перенаселены, во многих не соблюдается установленная на одного проживающего норма жилой площади. Более того, очень остро стоит вопрос о нехватке медицинского и обслуживающего персонала — из-за низкой заработной платы. Не решен также вопрос с нехваткой технических средств реабилитации, а те, которые есть в наличии, устарели.