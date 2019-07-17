Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 июля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги проводится прокурорская проверка в связи с обрушением одноэтажного деревянного дома 12 июля 2019 года. Ревизии подлежат действия или бездействие управляющей компании, обслуживающей дом, а также выясняется, по каким причинам здание ранее не было признано горадминистрацией аварийным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги Рухнувший дом в Лабытнанги

Частичное обрушение основания жилого дома № 3/А по улице Озерная в микрорайоне Обской города Лабытнанги оставило без крова 39 человек, из них 14 детей. Им предложили разместиться в гостинице «Семь лиственниц».

По информации мэрии, городским управлением жилищной политики ведётся подбор жилых помещений для размещения жителей рухнувшего дома в маневренном фонде.

«Жалоб от жителей по поводу состояния дома в администрацию города не поступало», — сообщала 12 июля пресс-служба администрации Лабытнанги.

На место происшествия 12 июля незамедлительно выехал прокурор города. По результатам опроса жильцов дома установлено, что один житель неоднократно обращался в управляющую компанию с жалобами на проседание свайного основания здания. Поэтому в 2018 году проводились работы по укреплению фундамента дома. Однако дом № 3/А по улице Озерная аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке не признавался, отмечают в прокуратуре.

По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка качеству проведенных работ по ремонту свайного основания дома, а также исполнению органом местного самоуправления полномочий по признанию дома аварийным.