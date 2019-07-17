Москва, 17 июля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Нефтяной рынок вновь ощутил на себе манипуляции со стороны США и снизился почти на 3% на новости о том, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности переговоров с Ираном. Если США и Иран придут к соглашению по острым вопросам, связанным со сменой режима в Тегеране, а также, возможно, коснутся и вопроса ядерного оружия, то это означает, что новых санкций в отношении Ирана не будет, а прежние могут даже быть пересмотрены. Тогда Исламская Республика сможет экспортировать нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 июля эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Paul Lowry Нефть

Читайте также: Цены на нефть «в зоне консолидации»

«Сейчас на глобальном нефтяном рынке присутствуют опасения по поводу снижения спроса на энергоносители на фоне продолжающихся торговых войн между США и Китаем. А также возможный переизбыток нефти на фоне активной добычи со стороны США», — отметил эксперт.

После такого поворота событий спекулятивная волна в моменте понизила цены на нефть до 64 долларов за баррель. Роста волатильности следовало ожидать, и сегодня цены на чёрное золото постепенно восстанавливаются.

«Ситуация между США и Китаем еще долгое время будет оставаться неопределенной. Важными факторами влияния на нефтяные котировки будут публикации данных от нефтяных энергетических ведомств США, а также ситуация на Ближнем Востоке», — уверен аналитик.

В целом нефтяной рынок относительно стабилен, отмечает экономист. Ценовой диапазон колеблется в пределах 4−5 долларов за баррель от средней цены в 65 долларов за баррель.

Ранее по теме: На рынке нефти «повышенная турбулентность»

«Сегодня будет публикация данных по запасам сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). Прогноз составляет — 2,694 млн баррелей. Если данные выйдут о резком снижении запасов нефти в США, то цены на нефть могут вырасти и вернуться к 67 долларам за баррель, — полагает Гасанов. — В противном случае есть вероятность, что мы можем снизиться до 63,27 доллара за баррель».

В итоге для нефти марки Brent при позитивном сценарии цены будут торговаться выше 66 долларов за баррель, при негативном — ниже 64 долларов за баррель. А для сланцевой нефти марки WTI значения могут быть 60 и 56 соответственно, прогнозирует эксперт.