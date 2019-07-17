Тайшет, Иркутская область, 17 июля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Глава Тайшетского района Иркутской области Александр Величко попросил думу муниципалитета увеличить ему зарплату с 231,4 тыс. рублей до 254,4 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Тайшет-24» со ссылкой на проект решения думы Тайшетского района.

Цитата с сайта t24.su Выдержка из Проекта решения Думы Тайшетского района, подготовленного сотрудниками администрации

Иркутские коллеги встретили данное известие с изрядной долей скепсиса хотя бы потому, что район, как и вся Иркутская область, вынужден бороться с последствиями разрушительного наводнения, постигшего регион в конце июня 2019 года. В редакции «Тайшет-24» предположили, что «происходило это (инициатива о повышении мэрской зарплаты) аккурат в те дни, когда тайшетские деревни тонули в разлившихся реках, когда люди не знали, где поспать, что поесть и попить». Иркутские коллеги также выяснили, что в думу района проект решения с соответствующими сопроводительными бумагами поступил 12 июля, когда вся область скорбела по погибшим жертвам наводнения.

Как пояснил ИА «Ирсити» председатель думы Тайшетского района Евгений Пискун, решение, включать ли данный вопрос в повестку дня, будет принято на сессии 23 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня. После сильных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, расположенных в том числе в Тайшетском районе. Ранее сообщалось, что бездействие властей во время паводка привело к гибели жительницы деревни Рождественка, расположенной в этом районе. Как следует из официального сообщения иркутской прокуратуры, несмотря на полученное 27 июня 2019 года известие о том, что на территории деревни наблюдается повышение уровня воды в реке Бирюса, власти района не проинформировали об опасности население.

Прокуратура Иркутской области «Около 19:00 часов местная жительница деревни, пытаясь перейти через подтопленную улицу, упала в воду, после чего последнюю унесло вниз по течению, она погибла».

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Также во время паводка отличился мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов. За то, что во время стихийного бедствия он отвлёк рабочих для того, чтобы спасти своё имущество, чиновник поплатился должностью.

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Всего в Приангарье от паводка пострадали более 10 тысяч домов, в которых проживает около 40 тысяч человек. Не обошлось без жертв. На сегодняшний день известно о 25 погибших. В регионе действует режим ЧС.