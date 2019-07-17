Омск, 17 июля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. В Омске открылся хирургический корпус детского больничного городка, который считался долгостроем семь лет. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, полностью обновлённый шестиэтажный корпус Городской детской клинической больницы №3 примет пациентов уже 1 августа.

Omskportal.ru Хирургический корпус детского больничного городка в Омске

Уточняется, что на укрепление конструкций ушло около ста тонн металла. Над пятиэтажным зданием хирургического корпуса надстроили ещё один этаж. От операционного корпуса до хирургического стационара проложен подземный переход. Усовершенствована система вентиляции, каждая операционная оснащена индивидуальной системой воздухоподготовки.

Лечебное учреждение уже получило лицензию на ведение медицинской деятельности.

По словам губернатор Омской области Александра Буркова, важно, чтобы таких долгостроев в дальнейшем не было на территории региона.

«За этот долгострой и ещё ряд таких же проблемных объектов уже пострадал не один руководитель. Отговорки неприемлемы, тем более когда деньги на объект есть», — заявил губернатор, добавив, что за каждый проект несёт ответственность конкретный чиновник.

Затраты на хирургический корпус составили 750 млн рублей.

«Наша больница никогда не имела компьютерного томографа. Теперь он у нас появился. Плюс отделение лучевой диагностики дополнилось цифровым рентгеновским аппаратом, передвижным рентгенологическим аппаратом, цифровым дентографом. Операционная наполнена современным наркозно-дыхательным оборудованием, есть эндоскопические стойки для проведения операций у детей, операционные столы», — прокомментировал главный врач ГДКБ №3 Андрей Сухарев.

В новом корпусе расположены отделения отоларингологии, детской челюстно-лицевой хирургии и гнойно-торакальной хирургии. Для каждого отделения — три операционных. Кроме того, в этом корпусе будет эндоскопическое отделение и отдел физиотерапии, стационар на 45 мест.

Сухарев подчеркнул, что в год через клинику в целом проходят 45 тысяч детей. Осуществляется порядка десяти тысяч госпитализаций и шести тысяч операций.

«Этот корпус примет на себя ещё дополнительную нагрузку. Появятся новые рабочие места. Примем всех, кто перейдёт к нам из третьей городской больницы, всем предоставим рабочие места. А это — порядка ста человек», — сказал главврач.

Напомним, в марте 2019 года в Омске на Левобережье была сдана поликлиника на тысячу посещений в смену.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Счётная палата РФ сделала вывод, что власти Омской области не могут справиться с проблемой незавершенного строительства. В том числе один из главных омских долгостроев — метрополитен.

В свою очередь, зампредседателя правительства области Дмитрий Ушаков тогда заверил, что регион уже подготовил план действий по сокращению количества незавершенных объектов.

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