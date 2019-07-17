Донецк, 17 июля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Позиция министра иностранных дел России вытекает из «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», но с момента подписания этих документов прошли годы, некоторые пункты уже не могут быть выполнены, целостную Украину реанимировать невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 июля, комментируя высказывания Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как сообщалось ранее, Лавров в интервью «Аргументам и фактам» в ответ на вопрос о возможном признании ДНР и ЛНР сказал, что обеим республикам должен быть предоставлен особый статус в составе Украины в соответствии с Минскими соглашениями. Без выполнения властями Украины собственных обещаний, закрепленных в документах, говорить о доверии к ним со стороны жителей республик «несерьезно», отметил министр.

«Позиция министра иностранных дел России и не может быть другой: она вытекает из «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» и сопутствующей декларации четырёх президентов в его поддержку. Под обоими этими документами стоят подписи представителей России: в первом случае — посла, во втором случае — президента. Причём наш посол, тогда это был Михаил Зурабов, будучи должностным лицом, однозначно являлся более значимой фигурой, чем «второй президент Украины» Леонид Кучма. Стоят под «комплексом мер» и подписи глав ДНР и ЛНР.

В то же время с момента подписания данных документов прошло более четырех лет, и некоторые пункты «Комплекса мер» уже точно не могут быть выполнены: в них были указаны определённые сроки, которые давно уже истекли.

Эти сроки касались обязательств украинской стороны и указывались не просто потому, что Киев формально хотели подтолкнуть к скорейшим действиям в правильном направлении, а потому что уже тогда было ясно, что процесс отделения ДНР и ЛНР от Украины начинает приобретать необратимый характер. В те сроки, как считали составители данных документов, его ещё можно было остановить. За прошедшие четыре года, как мне представляется, он принял необратимый характер. Целостную Украину невозможно реанимировать так же, как человека с обширным инсультом через несколько дней после удара.

Граждан ДНР и ЛНР, даже тех, кто сомневался в целесообразности ухода от Киева, заставила самоопределиться сама жизнь. И они не могут ждать, когда Украина придёт в себя. Тем более что в то качество, которое позволяло совместную жизнь даже при особом статусе, она уже никогда не вернётся.

Это противоречие между формальными обязательствами и реальной жизнью нашей стране неизбежно придётся устранить. Но это вопрос не к Сергею Лаврову», — отметил Михаил Демурин.