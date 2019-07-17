Ярославль, 17 июля, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Несколько школ и детских садов Ярославля обратились в управление федеральной антимонопольной службы с требованием внести ООО «Стройторгпрестиж» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

УФАС по Ярославской области

Компания выиграла аукцион на право проведения ремонтных работ в 13 школах и детских садах города. Аукцион проходил в виде совместной закупки, когда работы схожего направления закупают сразу несколько заказчиков.

«Фирма выиграла аукцион, однако заключила контракты на работы только по трем объектам. Еще по 10 объектам по неизвестным нам причинам фирма не стала заключать контракты. В связи с этим и принято решение обратиться в УФАС», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования города Ярославля Елена Иванова.

Общая сумма контракта составляет около 4 млн рублей. По словам Елены Ивановой, это первый случай, когда компания, победившая в аукционе, уклонилась от заключения контракта. Речь идет о внутренних ремонтных работах в учреждениях образования.

Как говорят в департаменте, работы все равно будут выполнены. Контракты будут заключаться с другим участником аукциона. Пока что УФАС не вынес решение по обращениям ярославских школ и детских садов.