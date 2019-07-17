В Ярославской области за полгода сдали 4,6 тысячи квартир
Ярославль, 17 июля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжают расти темпы строительства жилья. По данным «Ярославльстата», в первом полугодии было сдано 378,9 тыс. квадратных метров, что на 10,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Всего построено 4644 квартиры. Также построено 59 нежилых зданий, среди которых помещение для крупного рогатого скота на 200 мест, птицефабрика на 262 тыс. кур-несушек, зерносеменохранилище вместимостью 0,9 тыс. тонн, элеватор на 2,1 тыс. тонн, предприятие общественного питания на 376 посадочных мест и так далее.
Из социальных объектов построены один плавательный бассейн с площадью зеркала воды 275 квадратных метров, два физкультурно-оздоровительных комплекса, водопроводные сети протяженностью 0,6 км, газовые сети протяженностью 1,9 км, канализационные сети протяженностью 2,5 км.