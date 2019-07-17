Ярославль, 17 июля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжают расти темпы строительства жилья. По данным «Ярославльстата», в первом полугодии было сдано 378,9 тыс. квадратных метров, что на 10,2% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стройка в Ярославле

Всего построено 4644 квартиры. Также построено 59 нежилых зданий, среди которых помещение для крупного рогатого скота на 200 мест, птицефабрика на 262 тыс. кур-несушек, зерносеменохранилище вместимостью 0,9 тыс. тонн, элеватор на 2,1 тыс. тонн, предприятие общественного питания на 376 посадочных мест и так далее.

Из социальных объектов построены один плавательный бассейн с площадью зеркала воды 275 квадратных метров, два физкультурно-оздоровительных комплекса, водопроводные сети протяженностью 0,6 км, газовые сети протяженностью 1,9 км, канализационные сети протяженностью 2,5 км.