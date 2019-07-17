Дарем, США, 17 июля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Известно, что совместный просмотр фильмов сплачивает людей. Долгое время считалось, что на животных это не распространяется. Однако ученые Ваутер Вольф и Майкл Томазелло из Университета Дьюка (Северная Каролина, США) опровергли это убеждение, передает немецкий канал n-tv.

Питер Брейгель . Две обезьяны. 1562

Было проведено исследование с участием человекообразных обезьян из Лейпцигского зоопарка и охраняемой зоны в Уганде. Результат удивил ученых, поскольку они были уверены, что чувство общности животных не меняется в ходе совместной пассивной деятельности.

В первом испытании семнадцать шимпанзе и семь бонобо из зоопарка по отдельности и вместе с ученым просмотрели видео, в котором показана играющая обезьяна. После просмотра испытуемые проявили большую, чем раньше, готовность общаться с исследователем — через зрительный контакт и приближаясь.

Второе испытание проходило с 20 шимпанзе, не привыкших к людям и живущим на свободе в Уганде. После совместного просмотра они также проявили большее желание контактировать друг с другом.

«(…) Настоящие результаты показывают, что социальные связи через совместный опыт на фундаментальном уровне присущ не только человеку, но, кажется, глубоко укоренился в нашей эволюционной истории» , — делают вывод ученые.

Является ли сплачивающий эффект от совместного просмотра фильмов долгосрочным, остается открытым вопросом.