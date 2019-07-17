Бербанк, США, 17 июля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» стал самой кассовой адаптацией видеоигры в истории кинематографа. Результаты проката опубликовал портал Box Office Mojo 16 июля.

Цитата из к/ф «Покемон. Детектив Пикачу». реж Роб Леттерман. 2019. США. Япония Покемон

За выходные 12−14 июля 2019 года «Покемон. Детектив Пикачу» собрал 6 млн долларов. Благодаря этому общая касса фильма составила 436 млн долларов, что выдвигает проект на первое место среди кинопроизведений о видеоиграх. Это второй рекорд, установленный экранизацией видеоигры о покемонах: фильм также показал лучший старт среди киноадаптаций видеоигр, заработав в первую неделю проката 170 млн долларов.

Ранее лидирующую позицию занимала экранизация «Варкрафт» режиссера Дункана Джонса, вышедшая в 2016 году и основанная на событиях популярной компьютерной игры World of Warcraft от Blizzard. Несмотря на провал фильма в США, заработать миллионы ему помогла китайская и европейская аудитории.

Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» вышел на экраны 16 мая 2019 года. Режиссером выступил Робб Леттерман («Подводная братва»). Экранизация основана на культовой серии видеоигр «Pokemon», в которой люди живут в мире с необычными существами — покемонами, тренируют их и заботятся о них. Главную роль исполнил Райан Рейнольдс.

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