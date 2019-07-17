Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 июля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Ярославской области 16 июля на внеочередном заседании депутаты Переславской городской думы одобрили изменения в бюджет, по которым городской округ получает 50 миллионов рублей из областного бюджета на ремонт городских сетей и подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Переславль был готов получить и начать освоение этих денег еще в мае, однако деньги были выделены областью только в середине июля.

Теплосеть

«Еще в январе мы начали готовить документы для ремонта сетей, составляли дефектные ведомости, техническое задание. Наша документация прошла госэкспертизу и была полностью готова в мае. Всего мы можем освоить 87 миллионов рублей. Сейчас город получил 50 миллионов, все документы находятся в департаменте госзаказа, я надеюсь, что в ближайшее время будет объявлен конкурс. В таком случае договор с подрядчиком может быть заключен в начале августа. Работы должны быть выполнены в самые сжатые сроки,» — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор МУП «Теплосервис» Владислав Клыков.

Планировалось, что Переславль получит поддержку в размере 100 миллионов рублей на замену самых изношенных участков сетей, однако у администрации города возникли планы строительства новой котельной в Чкаловском микрорайоне. На проектно-сметную документацию и на начало строительства было решено истратить половину суммы, обещанной Переславлю. На днях стало известно, что концессии в Чкаловском микрорайоне не будет — Валерий Астраханцев подписал соответствующее постановление 1 июля 2019 года. Можно ли будет потратить 50 миллионов рублей, которые были запланированы на концессию, для ремонта и замены сетей теплоснабжения, пока неизвестно.