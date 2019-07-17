Сеул, 17 июля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Состояние богатых южнокорейцев в 2018 году резко сократилось на фоне ухудшения экономической ситуации. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование Forbes.

Evgeniy Koval Сеул

Аналитики выяснили, что 37 из топ-50 состоятельных граждан потеряли 17% своего состояния или 22 млрд долларов. Теперь их совокупные активы оцениваются в 110 млрд долларов. В частности, самый богатый южнокореец, Ли Гон Хи, возглавляющий Samsung, потерял 3,8 млрд долларов — теперь его состояние оценивается в 16,8 млрд.

Главными причинами негативной динамики стали: торговая война США и Китая, которая привела к сокращению экспорта южнокорейских корпораций, и сильное падение фондового рынка Южной Кореи. Эксперты полагают, что, в случае сохранения текущих условий, беднеть продолжат не только миллиардеры, но и простые граждане. В конечном счете, это может привести к новому экономическому кризису, сопоставимому с кризисом 1998 года, после которого Южная Корея смогла оправиться лишь с помощью МВФ.