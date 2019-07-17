В 2018 состояние богатейших южнокорейцев сократилось $22 млрд
Сеул, 17 июля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Состояние богатых южнокорейцев в 2018 году резко сократилось на фоне ухудшения экономической ситуации. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование Forbes.
Аналитики выяснили, что 37 из топ-50 состоятельных граждан потеряли 17% своего состояния или 22 млрд долларов. Теперь их совокупные активы оцениваются в 110 млрд долларов. В частности, самый богатый южнокореец, Ли Гон Хи, возглавляющий Samsung, потерял 3,8 млрд долларов — теперь его состояние оценивается в 16,8 млрд.
Главными причинами негативной динамики стали: торговая война США и Китая, которая привела к сокращению экспорта южнокорейских корпораций, и сильное падение фондового рынка Южной Кореи. Эксперты полагают, что, в случае сохранения текущих условий, беднеть продолжат не только миллиардеры, но и простые граждане. В конечном счете, это может привести к новому экономическому кризису, сопоставимому с кризисом 1998 года, после которого Южная Корея смогла оправиться лишь с помощью МВФ.