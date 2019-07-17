Анкара, 17 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Совет статистики Турции опубликовал данные за апрель 2019 года, согласно которым, общее количество безработных в Турции составило 4,2 млн человек или 13% всего трудоспособного населения страны. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число безработных возросло на 1,1 млн человек. Впрочем, если говорить о марте 2019 года, то можно заметить, что в апреле показатели снизились на 1,1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, при подсчёте уровня безработицы учитывались трудоспособные граждане, достигшие 15 лет. Общее количество занятых по стране в сравнении с апрелем 2018 года снизилось на 810 тысяч до 28,2 млн человек. Таким образом, уровень занятости составил 46%, снизившись на 1,9%. Из общей массы работающих граждан 17,6% занято в сельском хозяйстве, 19,7% — в промышленности, 5,7% — в строительстве, а 56,9% — в сфере услуг.