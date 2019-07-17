Нью-Дели, 17 июля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Всемирный банк предоставит индийскому штату Керала 250 млн долларов на осуществление инфраструктурных проектов. Об этом 16 июля сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

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Директор Всемирного банка по Индии Джунаид Ахмад, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что общий объем помощи, выделенной указанной организацией для осуществления проектов в штате Керала, составит 500 млн долларов. Сообщается, что первая часть этой суммы в размере 250 млн долларов будет предоставлена местным властям в виде кредита в ближайшее время. Указанные средства пойдут на укрепление возможностей штата противостоять природным катастрофам и опасностям, связанным с изменением климата. Отметим, что договор между Всемирным банком и Кералой стал первым в истории Индии соглашением, заключенным между международной организацией и штатом.

Напомним, что в августе прошлого года в Керале произошло самое разрушительное за последние сто лет наводнение. Природная катастрофа унесла жизни 400 местных жителей, в том время как примерно 5,4 миллиона человек (около 18% всего населения Кералы) лишились крова и были вынуждены спасаться бегством.