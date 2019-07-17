Москва, 17 июля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Во вторник, 16 июля, нефтяные фьючерсы резко потеряли в цене около двух долларов за баррель. Новость о готовности Ирана к переговорам с США по ядерной сделке и возобновление добычи нефти в Мексиканском заливе спровоцировали распродажу нефтяных контрактов. Североморская смесь Brent снизилась до $64 за баррель, лёгкий американский сорт WTI к $57,50 за баррель, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Снижение цен на нефть

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Эксперт отметил, что на этом фоне курс доллара на Московской бирже вырос до 63 рублей, а евро — до 70,6 рубля. Поддержка со стороны налогового периода в РФ была нивелирована турбулентностью на нефтяном рынке.

«Ситуация на рынке энергоносителей будет определять настроения участников валютных торгов и сегодня. Если нефть продолжить снижаться, то и курс доллара против рубля может вырасти в направлении 63,75 рубля, — прогнозирует аналитик.

При этом, по словам эксперта, возможен и альтернативный вариант — восстановление нефтяных цен вернёт в фокус внимания отметку 62,50 рубля.