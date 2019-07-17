Душанбе, 17 июля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Экспорт плодоовощной продукции из Таджикистана по итогам первой половины 2019 года составил 72,1 тыс. тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Иззатулло Саттори, сообщает 17 июля агентство «ТаджикТА».

Серебрякова Зинаида Евгеньевна. Овощи. 1936

По его словам, за отчетный период производство зерна составило 575 тыс. тонн, картофеля — 253 тыс. тонн, овощей — 785 тыс. тонн, бахчевых — 209 тыс. тонн, фруктов — 122 тыс. тонн. Министр добавил, что сельхозпродукция Таджикистана экспортируется в 25 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года внешний товарооборот Таджикистана составил $1,3 млрд, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем импорта вырос на 5,3%, экспорта — сократился на 3,6%.

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