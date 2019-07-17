Конституционный суд Украины обосновал «равенство» коммунизма и нацизма
Киев, 17 июля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Конституционный суд Украины (КСУ) признал закон о декоммунизации соответствующим Основному закону Украины, а также опубликовал свои «аргументы» 16 июля на своём официальном сайте.
В документе также сказано, что тождество коммунизма и нацизма стало одной из причин огромных человеческих потерь СССР во время Второй мировой войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее идеолог декоммунизации — глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации Украину ждёт «деколонизация» — вытравливание всего, что напоминает о пребывании территории Украины в составе Российской и Австро-Венгерской империй.
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