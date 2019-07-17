Тула, 17 июля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Глава правительства Дмитрий Медведев осмотрел строящийся в Туле музейный квартал. Пояснения на месте давали премьеру министр культуры Владимир Мединский, глава Минстроя Владимир Якушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Tularegion.ru Дмитрий Медведев в Туле

В Новом музейном кластере будет «собрано» 9 объектов культурного наследия. В отреставрированных исторических зданиях XVIII—XIX веков расположатся филиалы-представительства Исторического музея, а также ведущих учреждений региона — «Ясная поляна», «Куликово поле», «Поленово» и Тульский музей оружия. Окончание работ и открытие музейного квартала запланированы на конец 2020 года.

Дмитрий Медведев также посетил Тульский кремль, обновленную городскую набережную реки Упы.

В рамках визита главы правительства прошло заседание, посвященное развитию городской среды. Дмитрий Медведев поручил министрам проработать возможность усиления роли архитекторов в формировании городских пространств. Владимир Мединский сообщил, что предложения о повышении роли и функционала архитекторов при формировании городских пространств направлены курирующему вопросы строительства вице-премьеру Виталию Мутко.

Тульский кремль — памятник русского оборонного зодчества ХVI века, одна из немногих русский крепостей, сохранивших свой первозданный облик. В архитектурный комплекс кремля, помимо древних стен и башен, входят Свято-Успенский собор ХVIII века, Соборная колокольня с храмом во имя князя Московского Дмитрия Донского, а также Богоявленский собор ХIХ века, построенный в память о защитниках Отечества в войне 1812 года.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года.