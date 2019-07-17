Инчхон, Южная Корея, 17 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Завтра, 18 июля, в южнокорейском Инчхоне выпустят на волю 15 китайских чаек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды страны.

Один из видов китайской чайки

По их словам, выпуск чаек на волю пройдет в деловом районе Сондо-дон в 11:00 по местному времени.

Известно, что это первый выпуск птиц в рамках проекта по сохранению дикой природы.

Китайская чайка — вид птиц из семейства чайковых, находящийся под угрозой вымирания. По разным источникам, в мире насчитывается около 14 тыс. — 20 тыс. особей. В районе Сондо-дон проживает около 600 пар китайских чаек.

Известно, что 15 птиц были специально отобраны среди 31 птенца, вылупившегося из 40 яиц, найденных на мусорной свалке в мае 2019 года.

Кроме того, выпущенные на волю птицы будут находиться под наблюдением специалистов за счет специальных трекеров, прикрепленных к лапам.