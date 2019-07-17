Вашингтон, 17 июля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Соединенные Штаты откажут Турции в заказанных ей американских истребителях пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских ракетных комплексов С-400, однако такая ситуация является несправедливой. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов.

U.S. Air Force Истребители F-35

По его словам, Турция пошла на сделку с Россией по С-400 из-за того, что администрация бывшего президента США Барака Обамы отказывалась продать Анкаре комплексы Patriot, несмотря на то, что Турция является членом Североатлантического альянса.

Кроме того, отметил Трамп, Турция также заказала у США более 100 самолетов F-35 и планировала заказать их еще больше. Однако из-за решения Анкары приобрести у Москвы С-400, им теперь запрещено приобрести более 100 американских истребителей.

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Сложилась ситуация, при которой Турция «очень хорошо ведет себя по отношению к США», тогда как Вашингтон говорит: «Поскольку вы приобрели российскую систему, мы не продадим вам F-35, это очень сложная ситуация», подчеркнул Трамп.

«Однако в действительности это несправедливо (по отношению к Турции): они хотели купить (комплексы Patriot)», — сказал глава Белого дома, отметив, что у него очень хорошие отношения с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки в Турцию компонентов для С-400 начались 12 июля. Президент Турции назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории страны и заявил, что Анкара рассчитывает в дальнейшем наладить совместное с Россией производство ракетных систем. В свою очередь, США настаивают, чтобы их союзник по НАТО, Турция, отказалась от приобретения С-400.

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