Владивосток, 17 июля, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил губернатора Приморья Олега Кожемяко орденом Почёта и предрёк ему «большую дорогу», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.by Александр Лукашенко и Олег Кожемяко

После церемонии награждения, состоявшейся во Дворце Независимости в Минске, белорусский лидер рассказал, что Олег Кожемяко для России является «большим человеком» и, скорее всего, в Приморье он «долго не задержится», так как его ждёт «большая дорога».

Что конкретно имел в виду Александр Лукашенко, он не уточнил.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Рамзану Кадырову орден Дружбы Народов и назвал «братом белорусского народа». Заявлено, что глава Чечни награждён за большой вклад в развитие дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечнёй.