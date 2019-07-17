Екатеринбург, 17 июля, 2019, 06:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местной епархии РПЦ.

Ekaterinburg-eparhia.ru Крестный ход в Екатеринбурге

Культовое мероприятие приурочено к 101-й годовщине расстрела бывшего императора Российской империи Николая Романова и его семьи. Крестному ходу предшествовала литургия, которая прошла накануне вечером в Храме-на-крови.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные мероприятия происходят в Екатеринбурге ежегодно. Бывший император Николай Романов, его семья и их прислуга были расстреляны по решению Уралоблсовета в ночь с 16 на 17 июля 2018 года. Трагедия произошла в доме Ипатьева, на месте которого в начале XXI века был возведён Храм-на-Крови.