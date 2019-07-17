Москва, 17 июля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Порядка триллиона рублей составит ущерб для российской экономики в случае гибели 60% пчёл, сообщил журналистам Альфир Маннапов, глава Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции.

Пчела

«Если посмотреть на подсчёты экономистов, то Российская Федерация на сегодняшний день, по скромным подсчётам, может потерять триллион рублей», — сказал Маннапов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что из-за массовой гибели пчёл Генпрокуратурой РФ будет проведена проверка.

Читайте подробнее: Генпрокуратура и министерства проведут проверки в связи с мором пчёл