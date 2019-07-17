Берлин, 17 июля, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Поздравления с назначением Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии опубликовал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Тwitter.

Nato.int Йенс Столтенберг

Поздравляя дер Ляйен, которая до сего дня занимала должность германского министра обороны, Столтенберг отметил её «глубокое знание НАТО», которое должно, по его мнению, послужить «сближению США и ЕС».

«С нетерпением жду возможности работать с вами», — написал Столтенберг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Официальная её отставка с поста главы минобороны Германии пройдёт 17 июля.