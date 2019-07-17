Берлин, 17 июля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Главой минобороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Христианско-демократического союза (ХДС), сообщили в Администрации президента страны.

Olaf Kosinsky Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Официальное назначение состоится 17 июля. Увольнительная грамота будет вручена Урсуле фон дер Ляйен, действующему министру обороны Германии.

Напомним, уход дер Ляйен с поста главы минобороны Германии связан с её выдвижением на должность главы Европейской комиссии. Крамп-Карренбауэр в конце минувшего года сменила Ангелу Меркель (федерального канцлера ФРГ) на посту главы ХДС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Rheinische Post распространило информацию о том, что министром обороны в Германии хотят назначить министра здравоохранения Йенса Шпана.