Москва, 17 июля, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Существенное повышение зарплаты планируется для рядовых и для сержантов-контрактников с 1 сентября 2019 г., сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооружённых сил России.

Российские солдаты

«Предусматривается уже в этом году существенное увеличение с 1 сентября денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвёртый тарифный разряд», — сказал Шойгу.

С 1 октября 2019 г. будут повышены тарифные разряды по воинским должностям водителей категории D со второго до четвёртого тарифного разряда для водителей и с третьего до пятого тарифного разряда для старших водителей.

С этого же времени будет ежемесячная надбавка в 30% от оклада по воинской должности за значимость выполняемых задач водителям категорий С и Е. Будут повышены и выплаты за съём жилья для этой категории.

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