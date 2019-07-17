Москва, 17 июля, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Возгорание произошло в гостинице в Пресненском районе Москвы, передает телеканал РЕН-ТВ.

За решёткой

Сообщается, что у здания гостиницы, расположенного в доме № 4А на Мукомольном проезде, загорелась кровля. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. По соображениям безопасности из здания были эвакуированы 70 человек. Пожар был ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Тамбовской области произошел пожар на территории молокозавода «Дружба». В результате пожара частично выгорело здание, а также полностью выгорела кровля на общей площади в 2000 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.