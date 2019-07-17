Канкун, Мексика, 17 июля, 2019, 03:08 — ИА Регнум. К тюремному заключению сроком на 37,5 г. приговорили гражданина России Алексея Макеева, сообщает генпрокуратура штата Кинтана-Роо.

За решёткой

Кроме того, российский гражданин приговорён к штрафу в размере 405 тыс. мексиканских песо. Макеев признан виновным в умышленном убийстве жителя города Канкун (штат Кинтана-Роо, Мексика) в 2017 году.

Напомним, дело Макеева тянется с мая 2017 г., когда в Канкуне погиб молодой мексиканец из-за конфликта гражданина РФ с местными жителями. Сам Макеев сильно пострадал в ходе потасовки.