Тюмень, 17 июля, 2019, 06:37 — ИА Регнум. Собираемость платежей за сбор вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов в Тюменской области на сегодняшний день достигла 86%. Об этом на пресс-конференции 16 июля 2019 года заявил генеральный директор ООО «Тюменское экологическое объединение» Константин Фрумкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) является единым региональным оператором по обращению с отходами в регионе. По мнению Константина Фрумкина, показатель собираемости платежей говорит о том, что «тюменцы рублём проголосовали за мусорную реформу».

На сегодняшний день остаётся открытым вопрос по контейнерным площадкам. Потребность в контейнерах в регионе составляет более 32 тыс. штук. На сегодня установлено 20 тыс. штук. Полностью вопрос с контейнерами, по словам Фрумкина, будет закрыт до конца 2020 года. Оборудованием контейнерных площадок занимается правительство региона, которое на эти цели выделило более 250 млн рублей.

Напомним, новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Тюменской области стартовала с 1 января 2019 года. Мусорная реформа внедрялась негладко, вызвав массу митингов и пикетов, в результате которых с 1 июля 2019 года на 3 рубля снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Сейчас он составляет для многоквартирных домов в Тюменской области 136,01 рубля с человека в месяц, для индивидуальной жилищной застройки — 116,63 рубля с человека.