Москва, 17 июля, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Накопления в банках и в виде инвестиций после выхода на пенсию граждане России готовы делать в том случае, если государство гарантирует сохранность вложений, сообщается в результатах социологического опроса ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Россияне готовы использовать различные финансовые инструменты для долгосрочных накоплений, если государство гарантирует сохранность вложенных средств и равные условия для финансовых организаций», — говорится в опросе.

Отмечается, что 23% опрошенных после выхода на пенсию хотят оформить вклад или депозит в банке. 21% граждан намерен самостоятельно копить наличные средства, 18% собираются начать вкладывать в недвижимость.

Десять процентов рассчитывают на вклады в негосударственные пенсионные фонды или на инвестиционное страхование жизни. Вариант накопительного страхования рассматривает восемь процентов.

При этом вложения люди собираются делать в том случае, если государство даст гарантии, что вложенные средства сохранятся. Такого мнения придерживается 31%.

26% считают, что государство должно жёстко контролировать деятельность финансовых организаций — и в этом случае они готовы использовать различные финансовые инструменты для накоплений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому год назад, то есть до пенсионной реформы, копить деньги «на старость» собиралась почти половина граждан России.