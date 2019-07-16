Вашингтон, 17 июля, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Белый дом добился серьезных успехов в диалоге с Северной Кореей, заявил президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Когда я стал президентом, Северная Корея уже была готова начать войну. Мы, думаю, шли к войне… Не было коммуникаций, не было диалога. У них было ядерное оружие — и всякое ядерное они испытывали», — заявил он.

Трамп утверждает, что предыдущая администрация президента ничего не планировала по ситуации с КНДР и лишь ему удалось как-то наладить контакт.

«Мы достигли ошеломительного прогресса. У нас не любят об этом говорить. Главный прогресс — в хорошо налаженных коммуникациях… Сейчас они (КНДР — прим. ИА REGNUM ) заинтересованы в диалоге и наши отношения хороши», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2020 год. В бюджете содержался призыв заключить мирный договор с КНДР и официально завершить Корейскую войну 1950−1953 годов.