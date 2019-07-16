Париж, 17 июля, 2019, 00:10 — ИА Регнум. Депутаты Национального собрания Франции приняли в окончательном чтении законопроект о восстановлении пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом сообщается 16 июля на сайте нижней палаты французского парламента.

LeLaisserPasserA38 Пожар. 15 апреля 2019

Для координации всех реставрационных работ планируется создать специальную государственную структуру, которую возглавит экс-начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции генерал Жан-Луи Жоржелен.

Согласно законопроекту, для проведения работ по восстановлению Нотр-Дама также могут быть внесены исключения в целый ряд действующих в стране законодательных норм и ограничений в сфере строительства и реставрационных работ. Для этого будут издаваться специальные президентские или правительственные декреты.

Кроме этого, законопроектом официально утверждается уже начавшаяся во Франции общенациональная кампания по сбору средств на восстановление собора и регулируется использование этих средств. Предусматривается, что частные лица, пожертвовавшие в фонд до тысячи евро, получат налоговый вычет в размере 75% от внесённой ими суммы.

Напомним, 15 апреля 2019 года пожар уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор в течение ближайших пяти лет.