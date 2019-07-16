Киев, 16 июля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Известный украинский политический эксперт Михаил Погребинский накануне выборов в Верховную раду Украины дал обширное интервью ютуб-каналу #СЭЛФИ:

Иван Шилов ИА REGNUM Идеологи украинского национализма

Он, в частности, заявил о том, что украинские спецслужбы имеют право на терроризм, даже на территории другой страны:

«Созданы силы специальных операций. В уставе этих сил законом заложен такой элемент для борьбы с врагами Украины. На него никто внимания не обращает, но это закон, который позволяет вести террористическую работу на территории других государств».