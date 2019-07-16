Киев, 16 июля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и дважды гражданин Украины Михаил Саакашвили заявил, что предпочёл бы строить дороги, а не занимать пост генерального прокурора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Об этом «улетевший и вернувшийся» украинский политик заявил 16 июля в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили рассказал, что «не ищет никаких должностей», но если бы ему с его сторонниками предоставили полномочия, то «они бы зачистили коррупционеров».

«Если мне выбирать между тем, чтобы быть генеральным прокурором или просто строить дорогу, я бы для души выбрал строить дорогу», — сказал Саакашвили.

Стоит отметить, что Саакашвили никто не предлагал ни пост генерального прокурора, ни должность в сфере дорожного строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, почти сразу после победы на выборах новый президент Украины Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил предыдущий украинский президент Порошенко.