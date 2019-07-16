Киев, 16 июля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Результаты опросов пророчат, что «Слуга народа» — объединение последователей нового президента Украины Владимира Зеленского — с уверенным отрывом победит на парламентских выборах в воскресенье, 21 июля, пишет испанское издание El Pais. Эта победа очень важна, потому что с учетом украинской парламентско-президентской модели она облегчит главе государства претворение в жизнь политики реформ, призванной оправдать доверие, проявленное 73% избирателей в апреле этого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Тем не менее глубина накопленных конфликтов так велика, что — если только не случится чудо — славянская страна в ближайшем будущем продолжит быть опасным очагом проблем и напряжения, как внутреннего, так и общеевропейского», — считает El Pais.

Опросы, проведенные группой «Рейтинг» в период между 6 и 10 июля, показывают, что партия Зеленского может рассчитывать на 47% голосов избирателей. За ней идет оппозиционная платформа «За жизнь» (11,6%) — объединение, сформированное Виктором Медведчуком, политиком, выступающим за совмещение российских и украинских интересов (и «доверенным человеком Владимира Путина в Киеве», отмечает испанское СМИ). Во главе этой силы стоит Юрий Бойко, получивший в первом туре президентских выборов в марте 11,67% голосов, причем уровень его поддержки на востоке страны был очень высок.

Третье место после этих двух формирований занимает «Европейская солидарность» — партия бывшего президента Петра Порошенко (8,2%). От нее отстает «Голос» (6,6%), возглавляемый музыкантом Святославом Вакарчуком, а следом идут «Батькивщина», партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко (6,4%), и «Оппозиционный блок» (3,2%), возникший в результате раскола платформы «За жизнь».

Чтобы Зеленский мог опираться на парламентское большинство, оно должно быть консолидированным и представлять собой управляемый инструмент, а с этим могут возникнуть проблемы, подчеркивает El Pais. Ведь избирательный список «Слуги народа» состоит из очень разнородных кандидатов, многие из которых не обладают известностью, причем среди последних немало специалистов по связям с общественностью, рекламщиков, тележурналистов, представителей шоу-бизнеса и безработных. Если что-то и характеризует партию Зеленского в целом, так это отсутствие политического опыта у ее членов.

Впрочем, о близком окружении президента того же сказать нельзя: глава администрации Андрей Богдан, возглавляющий избирательный список Дмитрий Разумков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк имели непосредственное отношение к администрациям предыдущих президентов, от Виктора Ющенко до Порошенко (Данилюк даже был министром финансов в 2016 — 2018 гг.)

«Отличительная черта этих выборов, согласно опросам, это оживление пророссийских сил, — добавляет испанское издание. — Путин помогает им из Москвы, а один из каналов (NewsOne) медиагруппы, контролируемой Медведчуком, чуть не организовал совместно с государственным каналом «Россия» русско-украинский телемост, вдохновленный подобным форматом общения между США и СССР, бывшим в моде в 80-е годы прошлого века».