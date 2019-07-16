Киев, 16 июля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Известный украинский политический эксперт Михаил Погребинский накануне выборов в Верховную Раду Украины дал обширное интервью ютуб-каналу #СЭЛФИ:

ИА Красная Весна Въезд в Донецк

Он, в частности, заявил, что при президенте Владимире Зеленском возвращения Донбасса на Украину не случится:

«Иного варианта интегрировать Донбасс в состав Украины, как на условиях автономии, со всеми вытекающими последствиями, со своей муниципальной милицией, которая в сущности бы сменила бы сегодняшнюю военную форму на гражданский мундир, нет. Но я не думаю, что Зеленский — это такой человек, который способен создать опору для реализации такого плана. Самый реалистический и оптимистичный вариант — прекращение военных действий, установление границы, может быть, отказ от некоторых блокадных действий, но не интегрирование в состав Украины».