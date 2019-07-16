Каракас, 16 июля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. «Убийство в октябре 2018 года советника Фернандо Альбана, которое Николас Мадуро и его правительство представили как самоубийство в полицейском участке, стало поворотным моментом для многих высокопоставленных гражданских лиц и военнослужащих Венесуэлы, которые сейчас приняли решение содействовать скорейшим политическим переменам в правительственной верхушке», — пишет испанское издание ABC. Одним из таких людей стал генерал Мануэль Кристофер Фигуэра, в настоящий момент находящийся в Соединенных Штатах и сотрудничающий с американскими властями.

Mindefensa.gob.ve Венесуэльские военные

Фигуэра рассказал ABC, что неоднократно рекомендовал Мадуро — при устном общении и письменно — пойти на срочные перемены и избежать того кризиса, который в итоге переживает Венесуэла, где беспрецедентное удушение экономики вызвало голод и гибель людей, а также исход миллионов беженцев.

Именно Фигуэра возглавил Боливарианскую службу национальной разведки (Sebin) 30 октября 2018 года, через три недели после подозрительной смерти оппозиционного советника Альбана. Генерал сообщил представителю испанского издания в ходе беседы в Майами, что в те дни он пришел к заключению: Sebin — центр вымогательств и похищений. Это, по словам Фигуэры, он и озвучил Мадуро. А уже через два месяца председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, а действующего лидера назвал узурпатором за «мошенничество на выборах».

Всего генерал Фигуэра пробыл во главе национальной разведки шесть месяцев. Сегодня он утверждает, что в этот период направил Мадуро документ (предоставленный для ознакомления ABC), содержащий четыре рекомендации. Следуя им, режим должен был избежать дальнейшего ухудшения ситуации и возможной кровавой бойни. Фигуэра просил Мадуро: 1) распустить созданный им законодательный орган, функционирующий одновременно с парламентом (так называемую Национальную конституционную ассамблею); 2) обновить состав избирательной комиссии; 3) поднять вопрос о генеральных выборах, но так, чтобы это не выглядело как демонстрация слабости правительства; 4) твердо и решительно начать требовать от международного сообщества отказа от санкций.

Мадридское издание призналось, что не может проверить, получил ли Мадуро этот документ, поскольку об этом нет информации из независимых источников. Кристофер Фигуэра и те, кто с ним работает, уверяют, что венесуэльский президент в ответ назвал генерала «пораженцем и трусом» и после этого перестал ему доверять.

Бывший глава Sebin также сказал, что Мадуро с каждым днем становится все более одиноким. Сейчас его защищает «узкий круг из 200 высокопоставленных кубинцев», которые обеспечивают его безопасность и помогают ему сохранить свой пост. Между тем дистанция между президентом и его непосредственными подчиненными, такими как вице-президент Делси Родригес и министр обороны Владимир Падрино, якобы увеличивается.

Фигуэра подчеркнул, что Мадуро все больше зависит от 15 тысяч кубинцев, «посланных в Венесуэлу для широкого круга работ, от технического консультирования до шпионажа». В частности, кубинцы выступают в роли «преторианской гвардии» президента и отвечают за прямой контакт с Раулем Кастро.